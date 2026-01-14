14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-687'
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
Albacete-Real Madrid
23:00
Senegal-Mısır
20:00
Inter-Lecce
22:45
SSC Napoli-Parma
20:30
Chelsea-Arsenal
23:00
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
Salford City-Swindon Town
22:45
Real Betis-Elche
23:00
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
FC Köln-Bayern Munih
22:30
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
RB Leipzig-Freiburg
22:30
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
Nijerya-Fas
23:00

Eyüpspor'un kupada rakibi Iğdır FK

ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

calendar 14 Ocak 2026 13:58
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında ikas Eyüpspor, perşembe günü Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek.

Pendik Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Fatih Tokail yönetecek.

Eflatun-sarılı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Alagöz Holding Iğdır FK ise ilk maçında Aliağa Futbol ile 2-2 berabere kaldı.

Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Luccas Claro ve Calegari, karşılaşmada forma giyemeyecek. Eflatun-sarılı takım, yeni teknik direktörü Atila Gerin yönetiminde ilk maçına çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
