Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta Cosea deplasmanında

Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.



Geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 2. basamakta başladı. Fransa temsilcisi ise 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan cetvelinin zirvesinde yer alıyor.



Beşiktaş GAİN, bu sezon Cosea ile oynadığı ilk maçta rakibini 90-60 mağlup etti.



