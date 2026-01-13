13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta Cosea deplasmanında

EuroCup B Grubu'nda zirve takibini sürdüren Beşiktaş GAİN, Fransa'da Cosea ile karşılaşacak

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu'nun 14. haftasında 14 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın Cosea takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 2. basamakta başladı. Fransa temsilcisi ise 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan cetvelinin zirvesinde yer alıyor.

Beşiktaş GAİN, bu sezon Cosea ile oynadığı ilk maçta rakibini 90-60 mağlup etti.

