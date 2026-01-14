14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-690'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Yelkencioğlu: "12 senede bizim 14, rakibimizin 2 kupası var"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, ""Son 12 senede bizim 14 kupamız var. Bunun 6'sı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 4'ü de Süper Kupa. Rakibimizin 2 kupası var. Biri Türkiye Kupası, biri de son aldığı Süper Kupa." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe'ye kupa mesajı yolladı.

Niyazi Yelkencioğlu, RAMS Park'ta PUBG Mobile ile düzenlenen iş birliği anlaşması imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri 2025 Turkcell Süper Kupa finalininde taraftara dağıtılan ve eleştirilere neden olan yağmurluklara değinen Yelkencioğlu, "Hedefimiz her zaman taraftarımızı memnun etmek. Onun için çok çalışıyoruz. Her zaman taraftarımızın takımımızın yanında olduğunu biliyoruz. Onlarla bir aileyiz. Mutlaka yaşananların çaresi bulunacaktır. Hiçbir zaman taraftarımızı üzmek istemeyiz." diye konuştu.


Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, Turkcell Süper Kupa'daki mağlubiyeti telafi edeceklerini dile getirdi.

Yönetimlerinin Turkcell Süper Kupa'nın kaybedilmesinin ardından sert şekilde eleştirildiğinin söylenmesi üzerine Yelkencioğlu, "Son 12 senede bizim 14 kupamız var. Bunun 6'sı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 4'ü de Süper Kupa. Rakibimizin 2 kupası var. Biri Türkiye Kupası, biri de son aldığı Süper Kupa. Taraftarlarımız müsterih olsun. Galatasaray girdiği her yarışmada şampiyonluk için mücadele eder. Buna, 'Bir yol kazası' diyelim. Önümüzde 3 kulvar var. Oralarda çok önemli maçlarımız var. Yolumuza devam ediyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız mağlubiyetten dolayı çok üzüldü. Bunu telafi edeceğiz." ifadelerini kulandı.

Sarı-kırmızılı kulübün sponsor gelirlerine vurgu yapan Yelkencioğlu, "Her sene sponsorlukta rekor kırıyoruz. Bu, Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor. Galatasaray başarılı oldukça sponsorlarımız da çoğalıyor. 2022'de göreve geldiğimizde sponsorlardan gelirimiz yaklaşık 17 milyon dolar civarındaydı. Bugün ulaştığımız nokta sadece futbol takımı forma ve şortu 41 milyon avroyu buldu. Şu anda genelde 90 milyon avrodayız. İnşallah mayıs sonuna kadar 120 milyon avroya çıkmayı hedefliyoruz." bilgilerini verdi.

İtalya'ya giderek transfer çalışması yapan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun kaç transferle döneceğinin sorulması üzerine Yelkencioğlu, "Transfer günlük gelişen bir şey. Oradaki görüşmelere göre şekillenecek. En iyi bilgiyi futbol şubesindeki arkadaşlar verir. Zaten yeni gittiler. Bir sayı söylediğimizde beklenti oluşuyor. Galatasaray'a yakışacak en iyi oyuncuları transfer edeceğiz. Sene başında dünya çapında 5 oyuncu aldık. Yeni gelecek oyuncular da en az bu kalitede olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.