14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-690'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Vucevic, takas son tarihi öncesinde yakından izleniyor

calendar 14 Ocak 2026 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA takas son tarihine üç hafta kala, Chicago Bulls, altı sezondur kadrosunda yer alan Nikola Vucevic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor olabilir.

NBA içerden isimlerinden Jake Fischer'a göre, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Karadağlı uzun, olası bir takas için yakından takip edilmesi gereken isimlerden biri konumunda.

Fischer, Bleacher Report'taki canlı yayınında konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:


"Hâlâ son derece verimli istatistikler üretiyor. Artık sözleşmesi nihayet bir yıllık bir kontrat haline geldi ve Bulls'un ona verdiği, lig genelinde herkesin piyasanın üzerinde olarak gördüğü üç yıl, 60 milyon dolarlık uzatma sözleşmesinde değil. Bu durum, geçmiş yıllara kıyasla onun cazibesini belirgin şekilde artırıyor."

Vucevic'in ismi, yıllardır ligdeki takas söylentilerinde sık sık gündeme gelmişti. Ancak sözleşmesinin sona yaklaşmasıyla birlikte Bulls, onu serbest oyuncu olarak kaybetmek yerine takas yoluyla elden çıkarmayı ciddi şekilde düşünebilir.

Chicago'nun geleceğini Josh Giddey üzerine inşa etme yönünde net bir karar almasıyla birlikte, tecrübeli pivotun artık kulübün uzun vadeli planlarına tam olarak uymadığı ifade ediliyor.

35 yaşındaki Nikola Vucevic, bu sezon da üretkenliğini koruyor. Tecrübeli uzun, 37 maçta 16,5 sayı, 9,3 ribaunt ve 3,6 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Özellikle şampiyonluk hedefi olan ve acil bir pivot ihtiyacı bulunan takımlar, 5 Şubat'taki kritik takas son tarihi öncesinde Vucevic için hamle yapmayı değerlendirebilir.

