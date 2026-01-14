NBA takas son tarihine üç hafta kala, Chicago Bulls, altı sezondur kadrosunda yer alan Nikola Vucevic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor olabilir.NBA içerden isimlerinden Jake Fischer'a göre, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Karadağlı uzun, olası bir takas için yakından takip edilmesi gereken isimlerden biri konumunda.Fischer, Bleacher Report'taki canlı yayınında konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:Vucevic'in ismi, yıllardır ligdeki takas söylentilerinde sık sık gündeme gelmişti. Ancak sözleşmesinin sona yaklaşmasıyla birlikte Bulls, onu serbest oyuncu olarak kaybetmek yerine takas yoluyla elden çıkarmayı ciddi şekilde düşünebilir.Chicago'nun geleceğini Josh Giddey üzerine inşa etme yönünde net bir karar almasıyla birlikte, tecrübeli pivotun artık kulübün uzun vadeli planlarına tam olarak uymadığı ifade ediliyor.35 yaşındaki Nikola Vucevic, bu sezon da üretkenliğini koruyor. Tecrübeli uzun, 37 maçta 16,5 sayı, 9,3 ribaunt ve 3,6 asist ortalamalarıyla oynuyor.Özellikle şampiyonluk hedefi olan ve acil bir pivot ihtiyacı bulunan takımlar, 5 Şubat'taki kritik takas son tarihi öncesinde Vucevic için hamle yapmayı değerlendirebilir.