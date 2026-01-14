13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
3-0
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
2-1
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
6-5
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-1

Galatasaray'ın İtalya seferi

Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Milano'ya gitti. Hedefteki 5 isim birden var.

calendar 14 Ocak 2026 08:09
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın İtalya seferi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasay, transferde gaza bastı.

Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray'da yeni aday Youssouf Fofana. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği Fofana için İtalya'ya uçtu.
Milan yönetimiyle masaya oturacak olan Kavukcu, piyasa değeri 28 milyon Euro olan 27 yaşındaki Fransız yıldız için 25 milyon Euro teklif yapacak.

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fofana konusunda Milan'dan gelecek yanıta göre görüşmeler şekillenecek. İtalyan basını da transfer görüşmelerinin başladığını duyurdu.


Strasbourg ve Monaco formaları da giyen yıldız futbolcu, 2024'te 26 milyon Euro karşılığında Milan'a imza atmıştı. Fransa Milli Takımı'nda ise 25 maça çıkan Fofana'nın 3 golü bulunuyor.

LOOKMAN'A HÜCUM

İtalya'ya transfer çıkarması yapan Galatasaray yönetimi, Ademola Lookman için de temaslarda bulunacak. Çizme basınından Di Marzio, "Lookman'a Galatasaray'dan güçlü bir ilgi var" diyerek haberi duyurdu.

Atalanta'nın Atletico Madrid'den yaptığı Raspadori transferinin ardından Nijeryalı yıldızın ayrılığına onay verileceği belirtildi.

İTALYA'DAN 3 YILDIZ DAHA

İtalyan muhabir Di Marzio'ya göre; bu 2 oyuncu dışında Galatasaray, Inter'den Davide Frattesi, Atalanta'dan Ederson ve Udinese'den Keinan Davis ile de ilgileniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
