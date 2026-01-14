Galatasaray'ın İtalya seferi

Galatasay, transferde gaza bastı.
Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray'da yeni aday Youssouf Fofana. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği Fofana için İtalya'ya uçtu.
Milan yönetimiyle masaya oturacak olan Kavukcu, piyasa değeri 28 milyon Euro olan 27 yaşındaki Fransız yıldız için 25 milyon Euro teklif yapacak.
2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fofana konusunda Milan'dan gelecek yanıta göre görüşmeler şekillenecek. İtalyan basını da transfer görüşmelerinin başladığını duyurdu.
Strasbourg ve Monaco formaları da giyen yıldız futbolcu, 2024'te 26 milyon Euro karşılığında Milan'a imza atmıştı. Fransa Milli Takımı'nda ise 25 maça çıkan Fofana'nın 3 golü bulunuyor.
LOOKMAN'A HÜCUM
İtalya'ya transfer çıkarması yapan Galatasaray yönetimi, Ademola Lookman için de temaslarda bulunacak. Çizme basınından Di Marzio, "Lookman'a Galatasaray'dan güçlü bir ilgi var" diyerek haberi duyurdu.
Atalanta'nın Atletico Madrid'den yaptığı Raspadori transferinin ardından Nijeryalı yıldızın ayrılığına onay verileceği belirtildi.
İTALYA'DAN 3 YILDIZ DAHA
İtalyan muhabir Di Marzio'ya göre; bu 2 oyuncu dışında Galatasaray, Inter'den Davide Frattesi, Atalanta'dan Ederson ve Udinese'den Keinan Davis ile de ilgileniyor.
