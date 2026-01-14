14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-0DA
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Beşiktaş'ta Salih Özcan için yeni karar

Ara transfer döneminde birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş, orta sahaya takviye için bir süredir görüştüğü Salih Özcan'da frene bastı. Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun transferinde görüşmeleri şimdilik dondurdu.

calendar 14 Ocak 2026 14:48 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 14:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Salih Özcan için yeni karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren ve milli futbolcu Salih Özcan'la görüşmeler yapan Beşiktaş'tan yeni bir karar çıktı.

HT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Salih Özcan transferinde görüşmeleri şimdilik dondurdu.

Orta sahaya takviye için bir süredir Salih Özcan'ı gündemine alan siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmelerini sürdürürken sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis konusunu oyuncunun çözmesini talep etmişti.

MAAŞ KONUSUNDA ORTA YOL BULUNAMADI


Maaş görüşmelerinde aradaki fark devam ederken milli oyuncunun Dortmund ile ayrılık için yaptığı temaslarda da ilerleme olmadı. Siyah-beyazlılar, sürecin uzaması nedeniyle bu transferde frene basarken görüşmeler şimdilik donduruldu.

Beşiktaş'ın orta saha için listedeki diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

BU SEZON 21 DAKİKA

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde 4 maçta 21 dakika süre buldu.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.