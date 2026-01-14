Beşiktaş'ta Salih Özcan için yeni karar

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren ve milli futbolcu Salih Özcan'la görüşmeler yapan Beşiktaş'tan yeni bir karar çıktı.
HT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Salih Özcan transferinde görüşmeleri şimdilik dondurdu.
Orta sahaya takviye için bir süredir Salih Özcan'ı gündemine alan siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmelerini sürdürürken sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis konusunu oyuncunun çözmesini talep etmişti.
MAAŞ KONUSUNDA ORTA YOL BULUNAMADI
Maaş görüşmelerinde aradaki fark devam ederken milli oyuncunun Dortmund ile ayrılık için yaptığı temaslarda da ilerleme olmadı. Siyah-beyazlılar, sürecin uzaması nedeniyle bu transferde frene basarken görüşmeler şimdilik donduruldu.
Beşiktaş'ın orta saha için listedeki diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
BU SEZON 21 DAKİKA
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde 4 maçta 21 dakika süre buldu.
HT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Salih Özcan transferinde görüşmeleri şimdilik dondurdu.
Orta sahaya takviye için bir süredir Salih Özcan'ı gündemine alan siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmelerini sürdürürken sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis konusunu oyuncunun çözmesini talep etmişti.
MAAŞ KONUSUNDA ORTA YOL BULUNAMADI
Maaş görüşmelerinde aradaki fark devam ederken milli oyuncunun Dortmund ile ayrılık için yaptığı temaslarda da ilerleme olmadı. Siyah-beyazlılar, sürecin uzaması nedeniyle bu transferde frene basarken görüşmeler şimdilik donduruldu.
Beşiktaş'ın orta saha için listedeki diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
BU SEZON 21 DAKİKA
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde 4 maçta 21 dakika süre buldu.