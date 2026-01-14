14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-0DA
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Fenerbahçe'den Yüksek Divan Kurulu açıklaması!

Fenerbahçe, ocak ayının sonunda yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı ile ilgili açıklama yaptı. Toplantının basına kapalı olacağı iddiaları yalanlandı.

calendar 14 Ocak 2026 15:55
Fenerbahçe'den Yüksek Divan Kurulu açıklaması!
Fenerbahçe, ocak ayının sonunda yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı ile ilgili açıklama yaptı.

Toplantının basına kapalı olacağı iddiaları yalanlanırken, toplantının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair kararın Divan Kurulu tarafından alınacağı duyuruldu.

"Yaklaşan Yüksek Divan Kurulu toplantımıza ilişkin olarak basında yer alan değerlendirmeler üzerine, bir düzeltmeden ziyade mevcut sürecin çerçevesini netleştirmek amacıyla kısa bir bilgilendirme paylaşma ihtiyacı doğmuştur.


Yüksek Divan Kurulu toplantımız basına açık olarak gerçekleştirilecektir. Bu konuda herhangi bir değişiklik ya da kısıtlama söz konusu değildir.

Gündeme gelen değerlendirmeler, toplantının canlı olarak aktarımına ilişkindir. Yüksek Divan Kurulu'nun yapısı ve toplantıların niteliği dikkate alındığında, bu yaklaşımın; camiamızın kendi iç dinamikleri çerçevesinde, daha sağlıklı ve yapıcı bir toplantı ortamının korunmasına yönelik bir hassasiyetten kaynaklanmaktadır.

Bu çerçevede, toplantının yayın düzenine ilişkin uygulamalar Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir. Canlı yayın ve üye konuşmalarının aktarımına dair nihai karar, bu değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından netleşecektir.

Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
