14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Gençlerbirliği, kupada 89'da galibiyete uzandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, Antalyaspor'u deplasmanda 89. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

calendar 14 Ocak 2026 17:23 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 17:46
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, kupada 89'da galibiyete uzandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Gençlerbirliği, Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 89. dakikada Zan Zuzek kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, kupada iki maçta 6 puana ulaştı. Antalyaspor'un kupada iki maçta puanı bulunmuyor.


Gençlerbirliği, kupanın bir sonraki maç haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, kupa sonrası lige dönüşte Samsunspor ile evinde karşılaşacak. Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Van de Streek'in kornerden ortasına hareketlenen Hüseyin Türkmen'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

21. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Doğukan Sinik'in sol kanattan ortasına hareketlenen Boli'nin kale önünden uygun pozisyondaki kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

54. dakikada Koita'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Samed Onur'un yerden sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle kornere çeldi.

75. dakikada Samet Karakoç'un sol kanattan ortasında arka direğe hareketlenen Soner Dikmen'in bekletmeden sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

89. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Zuzek'in arka direkte yaptığı kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Selahattin Altay, Selim Şenöz

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk (Dk. 46 Gainetti), Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz, Ceesay (Dk. 46 Soner Dikmen), Hasan Yakub İlçin (Dk. 82 Saric), Van de Streek (Dk. 46 Safuri), Abdulkadir Ömür (Dk. 46 Paal), Doğukan Sinik (Dk. 72 Bünyamin Balcı), Boli

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Goutas, Dele-Bashiru (Dk. 62 Franco), Abdurrahim Dursun (Dk. 87 Thalisson), Zuzek, Dilhan Demir (Dk. 46 Pereira), Samed Onur, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Furkan Ayaz Özcan) Varesanovic (Dk. 62 Oğulcan Ülgün), Koita (Dk. 72 Martor)

Gol: Dk. 89 Zuzek (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 34 Fıratcan Üzüm, Dk. 47 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 36 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)

