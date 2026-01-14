14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-688'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Denizlispor'a amatörde de rahat yok

Tarihinde ilk kez amatör lige düşen Denizlispor, geçmiş borçları nedeniyle FIFA tarafından 6 puan silinince son sıraya gerileyerek Süper Amatör Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

calendar 14 Ocak 2026 14:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'un tarihinde ilk kez düştüğü amatör ligde de geçmiş borçlarıyla başı derde girdi.

Süper Lig döneminden olan borçları yüzünden 5 yıldır transfer yapamayıp 2021'den itibaren Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Denizlispor puan silme cezalarından kurtulamadı.

Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta gençleriyle mücadele edip düşme potasından kurtulmaya çalışan Denizlispor, eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince son sıraya geriledi. Süper Amatör Lig'e düşme tehlikesi yaşayan kulübün durumu taraftarlarını hüzne boğdu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
