Denizlispor'a amatörde de rahat yok

Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'un tarihinde ilk kez düştüğü amatör ligde de geçmiş borçlarıyla başı derde girdi.



Süper Lig döneminden olan borçları yüzünden 5 yıldır transfer yapamayıp 2021'den itibaren Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Denizlispor puan silme cezalarından kurtulamadı.



Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta gençleriyle mücadele edip düşme potasından kurtulmaya çalışan Denizlispor, eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince son sıraya geriledi. Süper Amatör Lig'e düşme tehlikesi yaşayan kulübün durumu taraftarlarını hüzne boğdu.







