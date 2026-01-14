Avrupa şampiyonu Tuğraner Boylu, dart sporunda dünya şampiyonluğu için çalışıyor

Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğraner Boylu, dart sporunda Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için aralıksız çalışıyor.Konya'da yaşayan 15 yaşındaki Boylu, dört yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle dart sporuna başladı.Kariyerinde çok sayıda Türkiye derecesi bulunan Boylu, İspanya'da 2024'te düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.Son olarak 2025'te Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'nda takımlar kategorisinde ikincilik elde eden milli sporcu, yeni şampiyonluklar için antrenmanlara devam ediyor.Tuğraner Boylu, AA muhabirine, gönül verdiği sporda hep başarı odaklı çalıştığını söyledi.Uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılara yenilerini eklemek istediğini anlatan Boylu, "Bugüne kadar üç sefer milli takıma girmeye hak kazandım. Başarılarımı sürdürmek istiyorum. Hedefim hem takımlarda hem de bireyselde dünya şampiyonu olmak. Ülkeme derecelerle döndükçe gerçekten çok gururlanıyor ve mutlu oluyorum." dedi.Boylu, her koşulda antrenmanlarına devam ettiğini, disiplinin başarıda en önemli etken olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Dartta stresi yönetebilmeniz ve odağınızın iyi olması gerekiyor. Bu bize en çok sınavlarda yarıyor. Dart öz güvenimi geliştirdi. Özellikle bu yaşta farklı ülkeler görmek güzel. Avrupa şampiyonluğunda kürsüye çıktığımda gururlu ve mutlu hissettim. Herkese İstiklal Marşı'nı dinletmek gurur verici bir andı. Günlük ortalama antrenman süremiz 3-4 saat. Hafta içi antrenmanlarımı evde yapmaya çalışıyorum. Hafta sonu Karaman'a gelip, antrenmanlarımı sürdürüyorum. Azimliyiz, hırslıyız, başarmak istiyoruz. Bu başarı yolunda da antrenmanlarımıza devam ediyoruz."Antrenör Abdullah Şimşek de Tuğraner Boylu'nun Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübüne bu sene katıldığını söyledi.Tuğraner'in disiplinli bir sporcu olduğunu ve yeni şampiyonluklar kazanacağına inandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:"Tuğraner sakin, başarılı ve azimli bir sporcumuz. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir sporcu. Haftanın her günü antrenmanlarımız var. Antrenmanlarına hafta içi Konya'da, hafta sonları Karaman'daki salonumuzda devam ediyor. Antrenmanlarını hiç aksatmıyor, her hafta sonu burada. Tuğraner şu an hedeflerinin zirvesinde. Sporcularımızı devamlı zirvede görmek istiyoruz. Bunun için çalışmalara devam ediyoruz."