ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Miami Heat ve Sacramento Kings, Memphis Grizzlies guardı Ja Morant'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.Rakip takım yöneticileri, Charania'ya yaptıkları açıklamalarda Grizzlies'in, iki kez All-Star seçilen Morant karşılığında genç oyuncular ve draft hakları talep ettiğini belirtti.Morant'in, Memphis'in ilk yılını geçiren başantrenörü Tuomas Iisalo ile olan ilişkisinin ise giderek kötüleştiği ifade ediliyor. Grizzlies, geçtiğimiz Aralık ayında Morant'i, maç sonrası yaşanan bir diyalogda Iisalo'ya karşı küçümseyici ve uygunsuz bir tavır sergilediği gerekçesiyle bir maçlığına kadro dışı bırakmıştı.ESPN'den Michael C. Wright'a konuşan kaynaklar, Morant'in bu kısa süreli cezadan sonra kendisini takım içinde yalnızlaştırılmış ve dışlanmış hissettiğini aktardı. Aynı kaynaklara göre Morant, sorunlarını çözmesi için takım arkadaşlarına kendisiyle iletişim kurmamalarının söylenmesinden de rahatsız oldu.Wright'ın haberine göre Morant, ligdeki bazı oyunculara ve eski antrenörlerine, artık Memphis adına forma giymek istemediğini de iletti.Morant'in potaya penetre yeteneği ve oyun kurma becerisi, ligin hücum sıralamasında 22. sırada yer alan Miami Heat için önemli bir ivme sağlayabilir. Bu senaryoda Morant, mevcut oyun kurucu Davion Mitchell'e kıyasla net bir seviye atlatıcı olarak görülüyor.Sacramento Kings cephesinde de Morant'in katkısı büyük önem taşıyabilir. Kings, şu anda hücum verimliliğinde ligde 29. sırada bulunuyor. Morant, 2027-28 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan bir oyuncu olarak Sacramento'ya uzun vadeli bir oyun kurucu çözümü sunabilir. Şu an Kings'in ilk beş oyun kurucusu rolünü Russell Westbrook üstlenmiş durumda.Bu sezon 18 maçta forma giyen Morant, 19 sayı, 7,6 asist, 3,2 ribaunt ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.