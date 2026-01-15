14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
3-2
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
1-0
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
2-3
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
2-0
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
2-1
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-3
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
5-1
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-0
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0117'

Beşiktaş Gain, Fransa'da Cosea'yı devirdi!

Beşiktaş Gain, EuroCup B Grubu'nun 14. haftasında Fransız ekibi Cosea'yı deplasmanda devirdi.

calendar 14 Ocak 2026 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 00:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Gain, Fransa'da Cosea'yı devirdi!
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Cosea'yı 103-99 yendi.

Fransa'nın Bourg-en-Bresse bölgesindeki Ekinox Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-24 üstün bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 52-50 önde gitti.

Beşiktaş GAİN, üçüncü periyodu 76-76 biten karşılaşmanın son çeyreğinde temposunu artırarak sahadan 103-99 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda Ante Zizic, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Fransız temsilcisinde ise Darius McGhee 25 sayıyla öne çıktı.

Beşiktaş GAİN böylece B Grubu'nda 10. galibiyetini aldı. Cosea ise grupta 3. mağlubiyetini yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
