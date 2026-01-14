14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
1-1DA
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
0-053'
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
0-1DA
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
0-0DA
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
0-0DA
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-160'
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
4-169'
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-070'
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0DA

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da!

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinin üçüncü ve son maçında TOFAŞ, Cholet Basket'i 84-82 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

calendar 14 Ocak 2026 22:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ, Fransa temsilcisi Cholet Basket'i 84-82 yendi.
 
TOFAŞ, seriyi 2-1 kazanarak son 16 turuna yükseldi.
 
Salon: TOFAŞ
 
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)
 
TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 9, Blazevic 23, Besson 9, Floyd, Özgür Cengiz 2, Whaley, Kidd 5, Lweis 3, Furkan Korkmaz 8
 
Cholet Basket: Mcneace 14, Ayayi 12, Agbo 8, Campbell 8, Diarra 5, Gholston 11, Diawara 2, Sousa 8, Justice 12, Wahab 2
 
1. Periyot: 23-15
 
Devre: 42-33
 
3. Periyot: 62-52
 
Beş faulle çıkan: 34.12 Diarra (Cholet Basket)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.