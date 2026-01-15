14 Ocak
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal, Chelsea'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Arsenal'den final için ilk adım!
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal, Chelsea deplasmanına konuk oldu. Arsenal, Stamford Bridge'de oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Arsenal, 7. dakikada Ben White ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Konuk ekip Arsenal, 49. dakikada Viktor Gyökeres ile 2-0'ı buldu. Chelsea, 57. dakikada Alejandro Garnacho ile skoru 2-1'e getirdi.

Arsenal, Martin Zubimendi'nin 71. dakikada attığı golle Chelsea karşısında 3-1'i buldu. Chelsea'de ilk golü atan Garnacho, 83. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve maç 3-2 sona erdi.


Bu sonucun ardından Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda final için önemli bir avantaj elde etti.

İki takım arasındaki yarı final rövanş karşılaşması 3 Şubat'ta Arsenal'in ev sahipliğinde oynanacak.

Arsenal, ligde hafta sonunda Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak. Chelsea, sahasında Brentford'u konuk edecek.

