Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı ile deplasmanda karşılaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile iki kez, Dorgeles Nene ile de bir kez direğe takıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'na Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Fenerbahçe, bu sonucun ardından kupa ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Beyoğlu Yeni Çarşı'nın ise kupada puanı bulunmuyor.
Fenerbahçe, kupadaki bir sonraki maç haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, ligde ise pazar günü Alanyaspor deplasmanına gidecek.
Beyoğlu Yeni Çarşı, kupanın bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Galatasaray derbisine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
Kadroda rotasyona giden Tedesco, Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında da sahaya sürdü.
Galatasaray derbisinde ilk 11'de görev yapan oyunculardan Mert Müldür ve Matteo Guendouzi'yi yedek soyunduran İtalyan teknik adam, Ederson, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile sakatlığı bulunan Levent Mercan'ı kadroya almadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kalesini Mert Günok korudu. Savunma hattında Nene, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir ve Oğuz Aydın'a formayı veren Domenico Tedesco, orta sahayı ise İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Musaba ve Talisca'dan oluşturdu. Tedesco forvette ise derbide olduğu gibi Jhon Duran'a formayı verdi.
YENİDEN FENERBAHÇE FORMASIYLA
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla sarı-lacivertli formayı 3882 gün sonra sırtına geçirdi.
Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan ve sonrasında A takıma yükselen Mert Günok, son olarak 30 Mayıs 2015'te Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyip ardından Fenerbahçe'yle yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen deneyimli file bekçisi, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla 11 yıl 7 ay 15 gün sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.
Süper Kupa'da kadroda yer alan ancak görev yapamayan Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla formasına kavuştu.
İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla 11 resmi maç aradan sonra ilk 11'e döndü.
Sarı-lacivertli formayla son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Viktoria Plzen mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Szymanski, bu maçın ardından ligde, Avrupa'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Turkcell Süper Kupa'da oynanan 11 maçta ilk 11'den uzak kalmıştı.
YÖNETİM TRİBÜNDE
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasında takımı yalnız bırakmadı.
Saran ve kurmayları, karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerde takip etti.
TARAFTAR TRİBÜNÜ DOLDURDU
Fenerbahçeli taraftarlar, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında takımlarının yanında yer aldı.
Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Fenerbahçe, karşılaşmanın 26. dakikasında Jhon Duran'ın düşürülmesinin ardından penaltı kazandı. Hakem Turgut Doman, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını iptal etti.
Fenerbahçe, ilk yarıda Anderson Talisca ile bir kez de direğe takıldı.
Maçın ilk yarısında Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah Buğra İpek'i de geçmekte zorlanan Fenerbahçe, rakibi karşısında soyunma odasına 0-0 ile gitti.
MUSABA SAKATLANDI
Fenerbahçe'de ilk yarıda bir sakatlık da yaşandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Musaba, sakatlanmasının ardından 23. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı.
TALISCA VE NENE İLE DİREKLER
Fenerbahçe, Talisca ve Dorgeles Nene ile ikinci yarıda iki kez daha direğe takıldı. Talisca 53. dakikada, Dorgeles Nene ise 60. dakikada direği geçemedi.
GUENDOUZI OYUNDA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Fransız futbolcu, karşılaşmanın 63. dakikasında İsmail Yüksek yerine oyuna dahil oldu.
TALISCA ATTI
FENERBAHÇE KAZANDI
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, 82. dakikada ceza sahası dışından ağları havalandırdı. Fenerbahçe, bu golle Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
21. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Çağlar Söyüncü'nün uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Beytullah Buğra İpek gole izin vermedi. Bu pozisyonun devamında Duran'ın ceza yayının biraz solundan çıkardığı şutta, Beyoğlu Yeni Çarşı savunması kale alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
26. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Duran'ın Ali Eren İyican ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine maçın hakemi Turgut Doman, penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Doman, faul olmadığını belirterek penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Talisca, rakip oyuncudan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çıkardığı şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
60. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Nene'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
78. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı gole çok yaklaştı. Sol kanatta Alhan Kurtoğlu'nun pasında topla buluşan ve savunmanın arkasına sarkan Arif Emre Eren, ceza yayı önünde şutunu çıkardı. Kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
82. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fred'in pasında topu kontrol eden Talisca'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Beytullah Buğra İpek'in sağından filelerle buluştu.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Turgut Doman, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok
Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci, Murat Arda Ayhan, Burak Yamaç, Ali Eren İyican (Dk. 67 Arif Emre Eren), Mustafa Kaçan, Eren Büyükbaş (Dk. 46 Barış Zeren), Alhan Kurtoğlu, Alperen Yılmaz (Dk. 67 Göktan Işılak), Sedat Komi, Arda Çeşmebaşı (Dk. 55 Emre Burgaz-Dk. 71 Emre Can Yeşilöz)
Fenerbahçe: Mert Günok, Nene, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, İsmail Yüksek (Dk. 63 Guendouzi), Szymanski, Talisca, Musaba (Dk. 23 Mert Müldür), Duran (Dk. 90 Alaettin Ekici)
Gol: Dk. 82 Talisca (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 78 Alhan Kurtoğlu, Dk. 84 Burak Yamaç, Dk. 88 Murat Arda Ayhan (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk. 89 Mert Müldür (Fenerbahçe)
