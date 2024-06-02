Filenin Sultanları'nın rakibi ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları'nın rakibi ABD
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02 Haziran 2024 10:29
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak mücadele TSİ 23.00'de başlayacak.

Milletler Ligi'nde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları 5. sırada yer alırken, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan ABD 7. sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları, ABD etabında çıktığı ilk maçta Almanya'yı 3-1, Sırbistan'ı 3-1 ve Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmişti.

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