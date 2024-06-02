Beşiktaş'tan Juventus'un yıldızına kanca

Yeni sezonda golcü hamlesi yapmaya hazırlanan Beşiktaş gözünü Arkadiusz Milik'e çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Juventus'un yıldızına kanca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2024 10:32
Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yıldız golcü için harekete geçti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Cenk Tosun'un henüz kontratını uzatmayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu da net değil. Kendisine teklif gelirse değerlendirme yapılacak ve gereken kolaylık sağlanacak.

Semih Kılıçsoy'un da yoğun maç trafiğinde yalnız bırakılmayarak önemli bir isimle alternatiflendirilecek.

Listedeki isimlerin başında ise Juventus'un yıldız golcüsü Arkadiusz Milik yer alıyor. Polonyalı golcü ile kısa bir süre içerisinde görüşme gerçekleştirilecek.

36 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 36 resmi maça çıkan Arkadiusz Milik bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery