2024 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınavı ne zaman?

Üniversite sınavı 2024 YKS için hazırlık yapan öğrenciler tarafından geri sayım ile takip ediliyor. TYT, YDT ve AYT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2024 YKS ne zaman? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre YDT, AYT ve TYT sınav tarihleri...

Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024

YKS sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Sınav giriş belgelerinin ise kesin olmamakla beraber sınavdan bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.

YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sorgulanabilecek.