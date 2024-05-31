Haber Tarihi: 31 Mayıs 2024 16:11 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 16:11

2024 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınavı ne zaman?

YKS Üniversite sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından üç aşamada uygulanacak olan YKS Haziran ayında yapılacak. YKS'ye girecek adaylar sınav giriş belgelerini araştırıyor. YKS 2024 sınav giriş belgesi ÖSYM AİS aracılığıyla alınıyor. Peki, 2024 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınavı ne zaman?

2024 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınavı ne zaman?
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Üniversite sınavı 2024 YKS için hazırlık yapan öğrenciler tarafından geri sayım ile takip ediliyor. TYT, YDT ve AYT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2024 YKS ne zaman? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre YDT, AYT ve TYT sınav tarihleri...
 
YKS 2024 NE ZAMAN? İŞTE OTURUM TARİHLERİ

Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Sınav giriş belgelerinin ise kesin olmamakla beraber sınavdan bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sorgulanabilecek.
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