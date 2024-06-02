Lotito'dan Kamada için çok sert sözler!

Lazio Başkanı Claudio Lotito, sözleşmesi biten Daichi Kamada ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lotito'dan Kamada için çok sert sözler!
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02 Haziran 2024 13:21
Lazio Başkanı Claudio Lotito, takımdaki sözleşmesi sona eren Daichi Kamada ile ilgili çok sert açıklamalara imza attı.

Lotito, "Bize şantaj yapabileceklerini düşnen oyunculardan bıktım. Formaya bağlı futbolcular istiyoruz. Kamada için bizden bir yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro bonus istediler. Ancak burada bize şantaj yapılabileceğini düşünen herkes kötü bir şekilde yanılacaktır. Paralı asker olduğu ortaya çıkan tüm oyuncuları göndereceğiz ve sıfırdan başlayacağız." dedi.

Lazio'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 27 yaşındaki Kamada, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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