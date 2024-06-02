Trabzonspor'da yıldızlar transferin gözdesi

Trabzonspor'un yıldızları transferde gözde haline geldi. Uğurcan Çakır'a Suudi Arabistan takımlarının, Enis Bardhi'ye ise İtalya ve Rusya'nın ilgisi var. Ancak yönetim, bunları yeterli görmedi. Trezeguet'nin geleceği de belirsizliğini koruyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da yıldızlar transferin gözdesi
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02 Haziran 2024 12:16
Trabzonspor'da mevcut kadrodaki oyunculara gelen teklifler değerlendirilmeye alındı.

Kaptan Uğurcan Çakır'a Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu belirtilirken, bunun yeterli görülmediği vurgulandı. Deneyimli eldiven, daha çok İngiltere'den teklif bekliyor.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Bu sezon en dikkat çekici oyuncular arasındaki Enis Bardhi ile İtalya'dan bir kulübün yakından ilgilendiği, Rusya'dan da taliplisi olduğu öğrenildi. Trabzon'da kalmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için gelen teklifler, teknik ekiple görüşüldükten sonra değerlendirmeye alınacak. Ayrıca Rayyan Baniya için ise Parma, ilgi kağıdı gönderdi. Yönetim, rakama göre karar verecek.

TREZEGUET'İN DURUMU

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Mısırlı sol kanada özellikle ülkesinden ve Suudi Arabistan'dan ilgi devam ediyor. 29 yaşındaki yıldıza cazip bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak. Milli takımda olan Trezeguet, hazırlık maçlarında kendisiyle ilgilenen kulüpler tarafından takip edilecek.

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