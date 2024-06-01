Haber Tarihi: 01 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 11:09

Eczaneler cumartesi - pazar açık mı, kaça kadar açık 2024 | Hafta sonu eczane çalışma saatleri

Eczaneler cumartesi-pazar günü açık mı, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2024 Eczane çalışma saatleri... sorusu ilaç almak isteyen pek çok kişi tarafından sıklıkla soruluyor. Sadece ilaç temininde değil pek çok medikal ürünün de vatandaşa ulaşmasını sağlayan sağlık kurumları arasında yer alan eczaneler, sağlık alanında büyük yer kaplıyor. Peki, cumartesi günü eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri…

Eczaneler cumartesi - pazar açık mı, kaça kadar açık 2024 | Hafta sonu eczane çalışma saatleri
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Eczaneler ilaç almak isteyen vatandaşlar için oldukça büyük bir öneme sahip. Özellikle mesai saatleri dışında ve hafta sonları eczanelerin açık olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. En çok ihtiyaç duyulan kurumlar arasında bulunan eczanelerin cumartesi günü hizmet verip vermediği ise sorgulananlar arasında. İşte 2024 Eczane çalışma saatleri…
2024 ECZANELER CUMARTESİ PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?
Eczaneler, resmi tatiller ve Pazar günleri haricinde hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Yani eczaneler cumartesi günleri de açık oluyor.

CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatleri içinde yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

CUMARTESİ GÜNLERİ ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar.

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2024 ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi: 09.00- 19-00


Cumartesi: 09.00- 19.00

Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

ECZANELERİN HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve hafta sonu) Cumartesi günleri saat 09.00'da açılıyor, akşam 19.00'da kapanıyor.

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