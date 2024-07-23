Olimpiyat Açılış Töreni Ne Zaman Saat Kaçta? 2024

Tören, Fransa saatiyle 19:30'da başlayacak ve yaklaşık 3 saat sürecek, gün batımına kadar devam edecek. Bu görkemli tören, tüm dünyadan milyonlarca izleyici tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.



Törende neler olacak?



Törende, Fransa'nın kültürü ve tarihi öne çıkarılacak.



Tüm katılımcı ülkelerin bayrakları taşınacak ve Olimpiyat ateşi yakılacak.



Sporcular geçit töreni yapacak ve Olimpiyat yeminini edecekler.



Muhteşem müzik ve dans gösterileri izleyicileri büyüleyecek.



Dünyaca ünlü sanatçılar sahne alacak.



Töreni nerede izleyebilirim?



Töreni, TRT Spor ve beIN Sports kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz.



Ayrıca, Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de töreni takip edebilirsiniz.



Unutmayın! 26 Temmuz Cuma günü saat 20:30'da televizyonlarınızın başına geçin ve bu unutulmaz açılış törenine tanıklık edin!



Not: Bu haberdeki saatler Türkiye saati (TSİ) ile belirtilmiştir. Fransa'da tören saat 19:30'da başlayacaktır.

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