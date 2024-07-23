Haber Tarihi: 23 Temmuz 2024 10:48 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 10:48

Olimpiyat Açılış Töreni Ne Zaman Saat Kaçta? 2024

Heyecanla beklenen 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni 26 Temmuz Cuma günü saat 20:30'da (TSİ) başlayacak. Törene ev sahipliği yapacak olan ikonik Seine Nehri, bu yıl ilk defa bir Olimpiyat açılış törenine sahne olacak.

Olimpiyat Açılış Töreni Ne Zaman Saat Kaçta? 2024
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Tören, Fransa saatiyle 19:30'da başlayacak ve yaklaşık 3 saat sürecek, gün batımına kadar devam edecek. Bu görkemli tören, tüm dünyadan milyonlarca izleyici tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Törende neler olacak?

Törende, Fransa'nın kültürü ve tarihi öne çıkarılacak.

Tüm katılımcı ülkelerin bayrakları taşınacak ve Olimpiyat ateşi yakılacak.

Sporcular geçit töreni yapacak ve Olimpiyat yeminini edecekler.

Muhteşem müzik ve dans gösterileri izleyicileri büyüleyecek.

Dünyaca ünlü sanatçılar sahne alacak.

Töreni nerede izleyebilirim?

Töreni, TRT Spor ve beIN Sports kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ayrıca, Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de töreni takip edebilirsiniz.

Unutmayın! 26 Temmuz Cuma günü saat 20:30'da televizyonlarınızın başına geçin ve bu unutulmaz açılış törenine tanıklık edin!

Not: Bu haberdeki saatler Türkiye saati (TSİ) ile belirtilmiştir. Fransa'da tören saat 19:30'da başlayacaktır.
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