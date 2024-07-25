Haber Tarihi: 25 Temmuz 2024 12:41 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 12:41

KPSS iptal mi, olur mu? KPSS 2024 hatalı sorular hangileri?

14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sonrası hatalı soru iddiaları gündeme gelmişti. KPSS'de hatalı soru iddiası TBMM'ye taşındı. İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu TBMM gündeminde olan KPSS iddiası sebebiyle TBMM Başkanlığı'na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması için soru önergesi verdi. Peki, KPSS'de hatalı soru var mı, hangi sorular hatalı, iptal mi edilecek?

KPSS iptal mi, olur mu? KPSS 2024 hatalı sorular hangileri?
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KPSS hatalı soru iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. KPSS Lisans Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonrası bazı soruların hatalı olabileceği iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Söz konusu soru ile ilgili sosyal medyada yorumlarda bulunan kişiler sorunun iptal edilebileceğini söylemişti. Peki, KPSS hatalı soru var mı?

KPSS'DE HATALI SORU İDDİASI MECLİS'TE!

KPSS'de hatalı soru iddiasının meclise taşınmasını sağlayan kişi İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu oldu. TBMM gündeminde olan KPSS iddiası sebebiyle TBMM Başkanlığı'na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması için soru önergesi verildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Bu yıl yapılan KPSS'de hatalı soru tespiti yapılmış mıdır? Hatalı soru tespiti yapılmışsa ne gibi bir karar alınmıştır? Bunun sınav sonuçlarına etkisi nedir" diye sordu.

KPSS'DE HATALI SORU VAR MI?

KPSS 2024 lisans sınavında Türkçe, Mantık veMatematik sorularında 1'er hatalı olduğu iddia edildi. Sınava giren adaylardan bazıları sosyal mecralar üzerinden bu soruların iptal olması gerektiğini savundu. Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından soruların hatalı olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

KPSS SORU İPTAL EDİLİR Mİ, EDİLİRSE NE OLUR?

"Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır."

Bu madde şuan Meclise sevk edilen kanun tasarısında yer almakta olup, henüz yasalaşmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Maddenin yasalaşması halinde, iptaline karar verilen soruların herkes için doğru kabul edilmesi uygulaması terk edilecek, iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenecektir.
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