Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak isteyen bordo-mavililer Avrupa'da sahneye çıkıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Borna Barisic ve John Lundstram gibi önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Trabzonspor deplasmanda oynayacağı ilk maçta rakibini mağlup ederek evinde oynayacağı maç öncesinde avantajı eline almak istiyor. Ruzomberok - Trabzonspor maçında Bastian Dankert düdük çalacak. Peki Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin son gelişmeler…

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olacağı mücadele 25 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

MFK Futbol Stadı'nda oynanacak Ruzomberok-Trabzonspor maçında Dankert'in yardımcılıklarını, Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Timo Gerach olacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Slovakya temsilcisi Ruzomberok oldu.

1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak takımı, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi.