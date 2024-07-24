Haber Tarihi: 24 Temmuz 2024 17:27 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 17:27

Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor, Ruzemberok karşısında galibiyet arıyor. Ruzomberok takımı oldu. 1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u eleyerek bordo-mavililerin rakibi oldu. Trabzonspor'un Slovakya ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Trabzonspor, turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin kazananıyla oynayacak. Peki Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Abone Ol
Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak isteyen bordo-mavililer Avrupa'da sahneye çıkıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Borna Barisic ve John Lundstram gibi önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Trabzonspor deplasmanda oynayacağı ilk maçta rakibini mağlup ederek evinde oynayacağı maç öncesinde avantajı eline almak istiyor. Ruzomberok - Trabzonspor maçında Bastian Dankert düdük çalacak. Peki Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin son gelişmeler…

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olacağı mücadele 25 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

DÜDÜK ÇALACAK HAKEM BELLİ OLDU

MFK Futbol Stadı'nda oynanacak Ruzomberok-Trabzonspor maçında Dankert'in yardımcılıklarını, Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Timo Gerach olacak.

RUZOMBEROK TOBOL'U MAĞLUP ETTİ

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Slovakya temsilcisi Ruzomberok oldu.

1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak takımı, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor, Slovakya'ya geldi Futbol Trabzonspor, Slovakya'ya geldi
Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk düdük çaldı Olimpiyat Oyunları Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk düdük çaldı
Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gündem Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gündem Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tete, Panathinaikos'a gidiyor! Galatasaray Tete, Panathinaikos'a gidiyor!
Hasan Arat: 'Beşiktaş'a sözüm var' Beşiktaş Hasan Arat: "Beşiktaş'a sözüm var"
Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı Trendyol Süper Lig Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı
Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı! Fenerbahçe Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı!
Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday Lenglet Beşiktaş Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday Lenglet
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in bonservisini belirledi
2
Okan Buruk'tan onay: Shaparenko
3
İşte En-Nesyri'nin geleceği saat
4
Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi!
5
Mathias Ross'tan transfer itirafı!
6
Fenerbahçe'de En-Nesyri ile tarihi imza!
7
David'in menajeri 12M euro istedi, transfer yattı

SON HABERLER

yukarı ok