Haber Tarihi: 10 Temmuz 2024 12:59 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024 12:59

İkinci öğretim kalktı mı? 2024 Üniversitelerde 2. öğretim kapandı mı, ikinci öğretim nedir?

Üniversitelerde öğleden sonra ve akşam için programlanan ders saatleri ile açılan bölümler ikinci öğretim olarak adlandırılmaktadır. Yükseköğretim Kurumları (YÖK) ikinci öğretim ile ilgili aldığı kararı açıkladı. İkinci öğretim kalktı mı? sorusu da bu gelişmenin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, 2. öğretim kapatıldı mı? Üniversitelerde ikinci öğretim nedir, iptal mi oldu?

İkinci öğretim kalktı mı? 2024 Üniversitelerde 2. öğretim kapandı mı, ikinci öğretim nedir?
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YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına ilişkin yeni alınan kararı duyurdu.

Özvar açıklamasında, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" cümlelerini kaydetti.

Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

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