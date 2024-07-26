Haber Tarihi: 26 Temmuz 2024 11:01 - Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024 11:01

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler nakil takvimine çevrildi. Nakil başvuruları 22 Temmuz 2024 tarihi itibariyle başladı. Peki, LGS 1. nakil (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Liselere Geçiş Sistemi nakilleri için süreç devam ederken 1.nakil başvuruları bugün sona erecek. MEB takvimine göre; LGS nakil sonuçları, başvuruların ardından birkaç gün sonra ilan edilecek. Peki; LGS nakil sonuçları hangi tarihte açıklanacak? LGS 1.nakil sonuçları için gözler MEB'te!

NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 1. yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihinde MEB tarafından erişime açılacak.
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