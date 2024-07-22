Haber Tarihi: 22 Temmuz 2024 17:08 - Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 17:08

Adli tatil ne zaman bitiyor? 2024

Adli tatilin bitmesine sayılı günler kaldı. 2024 yılı temmuz ayının da gelmesinin ardından adli tatil tarihleri gündemdeki yerini aldı. Hukuk alanında görev alan hakimler, savcılar ve görevliler adli tatil kapsamında görevlerine ara verecek. 7 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6494 sayılı Yargı Hizmetleri İle İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Adli ve İdari Yargıda adli tatil tarihleri belirlenmiştir. Adli tatilde, her adliyede nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar bulunmaktadır. Nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar bu tatil döneminde yargılama işlerinin aksamaması için çalışmalarını sürdürür. Peki, Adli tatil 2024 ne zaman bitiyor? İşte adli tatil tarihleri 2024!

Adli tatil ne zaman bitiyor? 2024
Abone Ol
Türkiye'de adli tatil, her yıl olduğu gibi bu yıl Temmuz ayında başlıyor. Adli tatil döneminde, mahkemelerde rutin davalar durdurulacak ve yargı mensupları izin yapacak. Bu süreçte, acil ve zorunlu işlemler için nöbetçi mahkemeler görev yapacak. Tutukluluk, adli kontrol ve tedbir kararları gibi acil nitelikteki hukuki işlemler nöbetçi mahkemelerce yürütülecek. Adli tatilin sona ermesiyle birlikte adli yıl yeniden başlayacak ve mahkemeler normal işleyişine dönecek. Bu dönemde vatandaşların dava ve itiraz sürelerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Peki, Adli tatil 2024 ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte adli tatil tarihleri 2024!

ADLİ TATİL 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Adli tatil; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102. madde düzenlendiği üzere 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eren 43 günlük zaman dilimine denir. Bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan adli tatil, 1 Eylül 2024 itibariyle sona erecek. Adli tatilde kural olarak yargısal faaliyetler yapılmaz ancak bunun istisnaları mevcuttur. Bu istisnalar kanunda düzenlenmiş olup hangi dava ve işlerin adli tatilde görülmeye devam edeceği kanunda belirlenmiştir.

Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

İdari yargısında adli tatil, benzer şekilde düzenlenmiş olup her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. İdari yargıda adli tatil süresince yargısal faaliyetleri sürdürmesi için nöbetçi mahkeme ve heyetler oluşturulur. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61. maddesine göre yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Emre Bilgin Beşiktaş Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Emre Bilgin
Can Keleş, resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş Can Keleş, resmen Beşiktaş'ta
Amerika Başkanlık seçimleri ne zaman? 2024 Gündem Amerika Başkanlık seçimleri ne zaman? 2024
Karim Benzema: ''Real Madrid'i yenecek takım yok'' Real Madrid Karim Benzema: ''Real Madrid'i yenecek takım yok''
Manaj'dan transfer açıklaması Sivasspor Manaj'dan transfer açıklaması
Fenerbahçe, Wesley'de ilerleme sağladı! Fenerbahçe Fenerbahçe, Wesley'de ilerleme sağladı!
Bülent Uygun'dan Mecnun Otyakmaz'a veda Sivasspor Bülent Uygun'dan Mecnun Otyakmaz'a veda
Adanaspor, Doğukan Emeksiz'i transfer etti Spor Toto 1. Lig Adanaspor, Doğukan Emeksiz'i transfer etti
Dortmund'da Yan Couto planı! B. Dortmund Dortmund'da Yan Couto planı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu
2
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
3
Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: İşte eşleşmeler!
4
Bologna gönderiyor: 90 milyon euro!
5
Galatasaray'da Okan Buruk'a destek!
6
Fenerbahçe mutlu sona ulaştı: En-Nesyri
7
Galatasaray'da rota yeniden Jelert

SON HABERLER

yukarı ok