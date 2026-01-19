19 Ocak
Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Fenerbahçe ve Rennes, Sebastian Szymanski'nin transferi için anlaşma sağladı. Polonyalı futbolcunun, Rennes'e transferinin 48 saat içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oluyor.

Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre, Fenerbahçe ve Rennes, Szymanski'nin transferi için anlaşma sağladı.

10 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA

İki takımın, Polonyalı futbolcunun transferi için 10 milyon euro'ya anlaşma sağladığı belirtildi.

Szymanski'nin, Rennes'e transferinin 48 saat içerisinde tamamlanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

