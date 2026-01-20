Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkıyor!

Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
343 Digital'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, bugün (Salı) Bankalar Birliği'nden çıkacak.
Sarı-lacivertliler, 69 milyon euro'luk borcunu kapatarak bu akşam itibarıyla Bankalar Birliği'nden çıkıyor.
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, ocak ayının ilk günlerinde yaptığı açıklamada kulübün bu ay içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını duyurmuştu.
