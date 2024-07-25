İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi mi? 2024

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), temmuz ayı oturumu Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün yönettiği oturumda İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi görüşüldü.



İstanbul'da toplu taşımaya en son geçtiğimiz ocak ayında yüzde 18 ile yüzde 28.09 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.



7 ay sonra tekrar zam yapmak üzere hazırlanan teklifte, toplu ulaşıma yüzde 13, okul ve personel servisine yüzde 16 oranında zam teklifi oya sundu.



TAKSİCİLER ODASI YÜZDE 30 ZAM İSTEDİ



Oylama öncesinde söz alan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, şunları söyledi:



"Hayretle sunumu izledik. Hesaplama sistemi gerçeği yansıtmıyor. Taksi 1 milyon TL. İşçilik ücretine yüzde 82 zam yapılmış. İBB Meclisi suya yüzde 50 zam yaptı. Elektrik faturasını geçti İSKİ faturası.



Esnaf duş alamaz hale geldi. Elektriğe yüzde 38 zam geldi. Gıdaya yüzde 65 zam geldi. Bize komik rakamlar teklif ediliyor. İstanbul'da hayat pahalı, ücret tarifesi daha farklı olmalı.



Ankara'dan neden geri kaldık anlamış değiliz. Bütün illerde km ücreti 30 TL. Sizin zam önerinizde İstanbul'da 20 TL. Çok komik. Sinirden elimiz ayağımız titriyor. Biz kimseden sadaka istemiyoruz, halkımızı da üzmek istemiyoruz. Biz bu paralarla nasıl kaliteli hizmet vereceğiz?



Esnafa zulüm yapılıyor. Talebi kabul etmiyoruz. İsteğimiz yüzde 50 zamdı. Şimdi teklifimiz bütün ulaşıma en az yüzde 30 zam. Kabul edilmezse minibüs, taksi, servise hiç zam yapmayın."



Ulaşım sektörü temsilcileri de söz alarak yüzde 13 zammı düşük bularak eleştirilerde bulundu.



ESNAFA YÜZDE 19 TEKLİF EDİLDİ



Oturumu yöneten Akgün, hem esnafı hem İstanbul halkını düşünerek teklif hazırladıklarını belirterek "Yüzde 30-50'lik zam teklifinin bir alt yapısı yok. Oylamamız mümkün değil. Asgari ücrete zam gelse bizim teklifimiz yüzde 19 olacaktı. Ama olmadı. Esnaf işlerini sürdüremeyeceğini söylüyor o zaman yüzde 19 teklifini sunayım. Mutabakat olursa bunu oyalayalım olmazsa alt komisyona çekelim, ağustosta görüşelim" önerisinde bulundu. Aksu, yüzde 30 zamda ısrar etti ve tekliflerinin oylanmasını istedi.



Akgün, "Bunu pazarlık haline getirmeyelim. Gelen teklifi oya sunuyorum" dedi. Esnafın taleplerinin tekrar alt komisyonda değerlendireceklerini söyledi.



YENİ ZAMLI TARİFE



Tartışmaların ardından zam teklifi kabul edildi. Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 17.70 TL'den 20 TL'ye öğrenci bileti 8.64 TL'den 9.76 TL'ye çıktı.



Öğrenci Abonman ücreti 250 TL'den 282. 5 TL'ye yükseltildi. Marmaray tam parkur 39.16 TL'den 46.94 TL'ye, metrobüs en uzun mesafe ücreti 26.27 TL'den 29.68 TL'ye yükseldi.



Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 12.67 TL'den 14.31 TL'ye, tam abonman ücreti bin 389 TL'den bin 569 TL'ye çıktı.



Taksi indi-bindi ücreti 90 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 24.55 TL'den 30 TL'ye yükseldi.



Minibüs ücretleri mesafeye göre 18 TL ile 22.50 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 10 liradan 12 liraya çıkarıldı.



SERVİSLERE YÜZDE 16 ZAM



Okul servisinde zam yapılarak aylık 0-1 km ücreti bin 665 TL'den bin 931 TL'ye yükseltildi.



Personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 865 TL olan bin ilk kalkış ücreti 1004 TL'ye çıkarıldı.



DENİZ TAKSİ YÜZDE YÜZ ZAMLANDI



Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı. Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI HATTINA ZAM



Sabiha Gökçen Havalimanı hattındaki otobüslerin ücret tarifesine de zam yapıldı.



Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy otobüsünün 90.97 TL olan ücreti 130 TL'ye, Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim otobüsünün 121.32 TL olan ücreti de 210 TL'ye yükseldi.

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