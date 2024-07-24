UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir sahasında La Fiorita ile zorlu bir maça çıkacak. Başakşehir taraftarı önünde La Fiorita karşısında galibiyet almak ve deplasmanda oynayacağı 2. maç öncesinde avantajlı pozisyonda yer almak istiyor. Peki, Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



MÜSABAKAYI KARADAĞLI HAKEM YÖNETECEK



Müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek.



Boskovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Başakşehir, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.



Karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.



MUHTEMEL RAKİPLERİ



Turu geçen ekip, 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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