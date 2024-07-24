Haber Tarihi: 24 Temmuz 2024 17:29 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 17:29

Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino ekiplerinden La Fiorita ile sahasında kritik bir maça çıkacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda sahasında La Fiorita ekibini mağlup etmek isteyen Başakşehir, deplasmanda oynayacağı maç öncesinde avantajı eline almak istiyor. Peki, Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir sahasında La Fiorita ile zorlu bir maça çıkacak. Başakşehir taraftarı önünde La Fiorita karşısında galibiyet almak ve deplasmanda oynayacağı 2. maç öncesinde avantajlı pozisyonda yer almak istiyor. Peki, Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MÜSABAKAYI KARADAĞLI HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek.

Boskovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.

Karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİ

Turu geçen ekip, 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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