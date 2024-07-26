Okan Buruk: "Bu kavga, kaos bitsin!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türk futbolunun sakinliğe ihtiyacı olduğunu ve kaosun bitmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Bu kavga, kaos bitsin!'
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26 Temmuz 2024 14:54
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona dair mesajı sorulan Okan Buruk, Türk futbolunun sakinliğe ihtiyacı olduğunu ve kaos ile kavganın sona ermesi gerektiğini söyledi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Süper Lig başlıyor, herkes heyecanlı. Biraz daha sakinliğe ihtiyacımız var. Herkesin birbirine saldırması bence ne insani olarak doğru ne sosyal olarak doğru. Onun yanında kaosun bize bir şey getireceğini düşünmüyorum. Hatalarımızdan ders alıp, bunları bir kenara bırakmalıyız. Daha sakin olmak gerekiyor. Türk futbolu için önemli bir sezon. Yeni bir TFF seçildi. Başkan ve yönetime hayırlı olsun. İnşallah çok iyi şey yaparlar. Türk futbolunun biraz daha sakinliğe ihtiyacı var. İnşallah güzel bir sezon olur. Kavgayı bir kenara bırakalım. Bence en önemli şey bu. Çok fazla kaos var. Ortamı germek isteyenlere karşı tepkimizi gösterelim. Bütün camialar için kim yapıyorsa o tepkiyi göstersinler. Güzel, çekişmeli bir lig olsun. Sadece futbolu konuşalım. Sadece futbola odaklanmak en doğrusu olacak."

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