Eray Yazgan'dan Tete için flaş açıklama!

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Tete'nin sözleşme detaylarının paylaşılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Eray Yazgan'dan Tete için flaş açıklama!
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26 Temmuz 2024 23:41
Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Tete'nin sözleşme detaylarının paylaşılmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Eray Yazgan, Haluk Yürekli'ye yaptığı açıklamada, "Tete olayını duyunca kan beynime sıçradı. Hemen Başkanımızı aradım. Kendisi gerekli talimatları verdi. Ardından Erden Timur'u aradım. Ne Erden Timur ne de Galatasaray bu muameleyi hak ediyor." dedi.

Tete'nin sözleşmesini sızdıran gazeteciyle ilgili ise "Bahsi geçen gazeteciyle görüştüm ve bildiklerini savcıya anlatmasını söyledim." ifadelerini kullandı.

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