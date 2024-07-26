Tuğba Şenoğlu neden milli takımda yok? Sorusu, yakın zamanda gerçekleştirilecek olan karşılaşmalar ile araştırılıyor ve merak ediliyor. Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin'i karşılaşmalarda göremeyen birçok voleybolsever tarafından konunun detayları merak konusu oluyor. Peki, Tuğba Şenoğlu neden milli takımda yok? Tuğba Şenoğlu hangi takımda, neden oynamıyor?

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin, yaşadığı sakatlık nedeniyle FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 1. ayak karşılaşmalarında yer almayacak. Ne zaman sahalara döneceği henüz belli değil. Antalya'da düzenlenecek olan turnuvada kadroda bulunmaması, Türkiye'nin performansını etkileyebilir. Spor camiası, genç yıldızın bir an önce iyileşmesini ve tekrar sahalara dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Tuğba Şenoğlu İvegin, 2 Şubat 1998'de Tarsus, Mersin'de doğmuş Türk voleybolcudur. Voleybola 10 yaşında başlayan Şenoğlu, VakıfBank altyapısında yetişmiştir. Kariyeri boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Yeşilyurt gibi kulüplerde kiralık olarak oynamış ve VakıfBank A Takımı'nda başarılı sezonlar geçirmiştir.

2017 yılında 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" ödülünü kazanan Şenoğlu, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye milli takımında önemli başarılar elde etmiştir.

2022-2023 sezonunda Japonya'nın Kurobe AquaFairies takımında oynayan Şenoğlu, bir sezonun ardından Kuzeyboru'ya, ardından Türk Hava Yolları'na transfer olmuştur. Milli takımın önemli isimlerinden biri olan Şenoğlu, yakın zamanda yaşadığı el sakatlığı nedeniyle FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 1. ayak karşılaşmalarında yer alamayacaktır.

Bugün ameliyat olacak olan sporcu, sahalara ne zaman döneceği belli olmamakla birlikte, spor camiası onun bir an önce iyileşmesini ve tekrar forma giymesini sabırsızlıkla beklemektedir.