Haber Tarihi: 12 Şubat 2024 13:31 - Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 13:31

Emekliye seyyanen zam var m? 2024 Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'emekliler yılı' ilan etmesiyle birlikte milyonlarda seyyanen zam beklentisi oluşmuştu. Ankara kulisleri bir kez daha hareketlendi. Sandık öncesi emekliye zam müjdesi ufukta göründü. Ayrıca emekli bayram ikramiyelerinde de artış yapılabileceği öne sürüldü. Peki, emekliye seyyanen zam var m?

Emekliye seyyanen zam var m? 2024 Son dakika haberleri
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SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yapılan zam oranı, yeni bir döneme girilirken gündemdeki önemli konular arasında yer alıyor. Son yapılan zamla birlikte emekli maaşlarına yüzde 49,25'lik bir artış gerçekleştirildi ve en düşük emekli maaşı 2500 lira artışla 10 bin liraya yükseldi. Öte yandan sosyal medyada 4.000 TL seyyanen zam yapılacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, emekliye seyyanen zam var mı 2024? 4 bin TL seyyanen zam iddiaları doğru mu? Seçimden önce emekliye ek zam yapılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler... 

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Bazı haber kaynakları ve sosyal medya hesapları, emeklilere seçim öncesinde 4.000 TL seyyanen zam yapılacağına dair bilgi paylaşımında bulundular. Ancak, bu bilginin resmi bir açıklamaya dayanmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Şu an için konu hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu iddiaların gerçeği yansıttığına dair kesin bir bilgi yoktur. Herhangi bir resmi açıklama yapıldığında, haberimiz güncellenecek ve doğru bilgi paylaşılacaktır.

SON KARAR ERDOĞAN'IN

Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, tek tek maliyet hesabına bakarak, önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine karar verecek. Çalışmalarda ön plana çıkan başlıklar şöyle:

İKRAMİYELER ARTIRILACAK

Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak. Artışın emekli zammı (yüzde 49.25) kadar yapılması da formüller arasında. Ancak şu anda 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanmış durumda. Bayram ikramiyeleri artışı yasa ile yapılabiliyor. Bu nedenle AK Parti grubunun bu ay sonu ya da Mart ayı başında yasa teklifini Meclis gündemine taşıyıp hızla yasalaştırması bekleniyor.

BELEDİYELER VE MERKEZİ YÖNETİM

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar kendi alanlarında emeklilerin hayatını kolaylaştıracak önlemlere dönük hazırlıklar yapıyor. Bu çalışmalar 'belediyeler ve merkezi yönetimin atacağı adımlar' olmak üzere iki başlık altında toplanarak hayata geçirilecek.

ULAŞIM VE SUYA İNDİRİM

Belediyeler Birliği ile 'niyet beyanı' içeren bir protokol imzalanması da düşünülüyor. Toplu taşıma araçları ve su başta olmak üzere belediyeler tarafından sunulan hizmetlerden emeklilerin indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak. İndirim oranları, hangi hizmetlerin bu kapsamda olacağı alternatifli olarak çalışılıyor.

İNDİRİMLİ ELEKTRİK-DOĞAL GAZ

Kamu kurumlarının yaptıkları hazırlıklar kapsamında ise emeklilerin elektrik ve doğal gazı indirimli kullanması üzerinde duruluyor. Tren ve uçak biletlerinde indirim yapılıp yapılamayacağına da bakılıyor.

KİRA YARDIMI SEÇENEĞİ

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı başta olmak üzere çeşitli destekler verilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

BANKALAR DA DEVREDE

Kamu ve özel bankalar ile protokoller imzalanıp bazı hizmetlerin emeklilere indirimli verilmesi üzerinde duruluyor.

KAMU TESİSLERİNDE İNDİRİM

Devlete ait tesislerden emeklilerin indirimli yararlanması, tatil yapmalarının sağlanması da seçenekler arasında bulunuyor.
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