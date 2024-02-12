Emekliye seyyanen zam var m? 2024 Son dakika haberleri

Bazı haber kaynakları ve sosyal medya hesapları, emeklilere seçim öncesinde 4.000 TL seyyanen zam yapılacağına dair bilgi paylaşımında bulundular. Ancak, bu bilginin resmi bir açıklamaya dayanmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Şu an için konu hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu iddiaların gerçeği yansıttığına dair kesin bir bilgi yoktur. Herhangi bir resmi açıklama yapıldığında, haberimiz güncellenecek ve doğru bilgi paylaşılacaktır.

Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, tek tek maliyet hesabına bakarak, önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine karar verecek. Çalışmalarda ön plana çıkan başlıklar şöyle:

Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak. Artışın emekli zammı (yüzde 49.25) kadar yapılması da formüller arasında. Ancak şu anda 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanmış durumda. Bayram ikramiyeleri artışı yasa ile yapılabiliyor. Bu nedenle AK Parti grubunun bu ay sonu ya da Mart ayı başında yasa teklifini Meclis gündemine taşıyıp hızla yasalaştırması bekleniyor.

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar kendi alanlarında emeklilerin hayatını kolaylaştıracak önlemlere dönük hazırlıklar yapıyor. Bu çalışmalar 'belediyeler ve merkezi yönetimin atacağı adımlar' olmak üzere iki başlık altında toplanarak hayata geçirilecek.

Belediyeler Birliği ile 'niyet beyanı' içeren bir protokol imzalanması da düşünülüyor. Toplu taşıma araçları ve su başta olmak üzere belediyeler tarafından sunulan hizmetlerden emeklilerin indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak. İndirim oranları, hangi hizmetlerin bu kapsamda olacağı alternatifli olarak çalışılıyor.

Kamu kurumlarının yaptıkları hazırlıklar kapsamında ise emeklilerin elektrik ve doğal gazı indirimli kullanması üzerinde duruluyor. Tren ve uçak biletlerinde indirim yapılıp yapılamayacağına da bakılıyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı başta olmak üzere çeşitli destekler verilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

Kamu ve özel bankalar ile protokoller imzalanıp bazı hizmetlerin emeklilere indirimli verilmesi üzerinde duruluyor.

Devlete ait tesislerden emeklilerin indirimli yararlanması, tatil yapmalarının sağlanması da seçenekler arasında bulunuyor.