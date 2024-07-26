Olimpiyat voleybol maçları ne zaman başlıyor? 2024

Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Londra 2012 ve Tokyo 2020'de boy gösterdi. Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarih yazmayı hedefliyor. C Grubu'nda yer alan Milliler, Hollanda, İtalya, Dominik Cumhuriyeti gibi takımlarla karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, olimpiyatlarda ülkemize madalya kazandırmayı hedefliyor. Peki Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maç tarihleri…
TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filenin Sultanları C Grubu'nda yer alıyor. Olimpiyatlar 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenirken A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk mücadelesini Hollanda karşısında verecek.
29 Temmuz Pazartesi günü Türkiye, Hollanda ile karşılaşacak. Mücadele saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal henüz belli olmadı.
Filenin Sultanları Hollanda karşılaşmasının ardından 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ve 4 Ağustos'ta grup aşamasının son maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak.
BEŞ OYUNCU İLK KEZ OLİMPİYAT HEYECANI YAŞAYACAK
Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.
Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.
FİLENİN SULTANLARI YENİLGİSİZ GELDİ
Milli voleybolcular, 2023'ün eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti.
Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1 ve Belçika'yı 3-0 yenerek "7'de 7" yapan milli takım, organizasyonu tarihinde ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI
29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya
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