Olimpiyat voleybol maçları ne zaman başlıyor? 2024

Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Londra 2012 ve Tokyo 2020'de boy gösterdi. Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarih yazmayı hedefliyor. C Grubu'nda yer alan Milliler, Hollanda, İtalya, Dominik Cumhuriyeti gibi takımlarla karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, olimpiyatlarda ülkemize madalya kazandırmayı hedefliyor. Peki Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maç tarihleri…

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filenin Sultanları C Grubu'nda yer alıyor. Olimpiyatlar 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenirken A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk mücadelesini Hollanda karşısında verecek.

29 Temmuz Pazartesi günü Türkiye, Hollanda ile karşılaşacak. Mücadele saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal henüz belli olmadı.

Filenin Sultanları Hollanda karşılaşmasının ardından 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ve 4 Ağustos'ta grup aşamasının son maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak.

Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.

Milli voleybolcular, 2023'ün eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti.

Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1 ve Belçika'yı 3-0 yenerek "7'de 7" yapan milli takım, organizasyonu tarihinde ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya