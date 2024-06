Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa etti mi? 2024

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa dilekçesini sunduğu iddia edildi. Koca ise iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İddiaya göre ;Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak affını istedi. Erdoğan da talebi kabul etti.



Gazeteci İsmail Saymaz, istifa iddialarını Bakan Koca'ya sordu. Bakan Koca "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda."



Erdoğan ile görüştü mü?



Bakan Koca, "Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz" şeklindeki soruyu ise, "Biz her zaman görüşüyoruz" diye cevapladı.



Haberde yer alan bilgiler ise şöyle:



"Sağlık Bakanı, bu geceki Resmi Gazete ile değişebilir.

AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, özel hastanede vefat eden bir yakınını anlatarak, bakanlığın yeterli denetim yapmadığını söylemişti. Koca da "O Sağlık Müdürü sizin talebinizle atandı. Sorumluluğu bize atamazsınız. Özel hastanelerle ilgili teftiş başlattık. Onu da siz durdurdunuz" demişti.



Araya giren Erdoğan, "Ölen, bizim bir ilçe başkanımız. Sağlığın özeli devleti olmaz. Hastane ayrımı olandan gerekli denetimlerin yapılması lazım. İhmal var mı, bakın" demişti.



Bazı milletvekilleri de sağlık sisteminde ciddi sorunlar olduğunu söyledi.



Bu tartışma Bakan Koca'da kırgınlık yarattı.



AK Parti ile ilişkileri eskisi gibi olmadı.



İddiaya göre...



Koca, bugün Erdoğan'ı arayarak affını istedi.



Erdoğan da talebi kabul etti.



Bir diğer senaryoya göre ise Erdoğan, Koca'dan affını istedi.

Koca'nın istifası bu geceki Resmi Gazete'de yayınlanabilir.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sert bir şekilde eleştirmişti. Koca'ya dönerek, "Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız" demişti.



İstifa iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordum.

"Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" dedim.



Koca, şunları söyledi:



"Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda."



"Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz" şeklindeki sorum üzerine Koca, "Biz her zaman görüşüyoruz" diye yanıt verdi."



