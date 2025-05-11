Haber Tarihi: 11 Mayıs 2025 15:55 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 15:55

Barcelona Real Madrid maçı canlı izle şifresiz S Sport izle | Barça Real El Clasico maçı canlı izle!

Barcelona Real Madrid maçı canlı yayın izle | Barcelona - Real Madrid maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Barcelona - Real Madrid maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Real Madrid maçı şifresiz izleme detayları

Barcelona Real Madrid maçı canlı izle şifresiz S Sport izle | Barça Real El Clasico maçı canlı izle!
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Barcelona Real Madrid S Sport şifresiz izleİspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid Barcelona Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

BARCELONA REAL MADRID MAÇI CANLI, TIKLA



BARCELONA REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İspanya'da El Clasico heyecanı: İspanya La Liga'nın 35. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanacak ve saat 17.15'te başlayacak mücadelede hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Dev karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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11'LER

Barcelona (Muhtemel): Szczesny, Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

BARCELONA'NIN EKSİKLERİ


Barcelona'da sakatlığı bulunan Jules Kounde, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı sonrası Inter maçında sonradan oyuna dahil olan Robert Lewandowski'nin de mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Katalan ekibinde sakatlığı bulunan bir diğer isim Alejandro Balde'nin de durumu belirsiz.

REAL MADRID'DE EKSİKLER

Real Madrid'de sakatlıkları bulunan; Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Eder Militao, Dani Carvajal ve David Alaba, bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte 6 maç ceza alması sonrası ameliyat olan Antonio Rüdiger de bu maçta forma giyemeyecek.

BARCELONA'DAN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK!

Barcelona, bu sezon Real Madrid karşısında kurduğu üstünlük ile dikkat çekiyor. Hansi Flick'in ekibi, bu sezon 3 maçı da kazandı.

İki takımın bu sezonki maçları şu şekilde:

Real Madrid 0-4 Barcelona (İspanya La Liga)
Real Madrid 2-5 Barcelona (İspanya Süper Kupa Final)
Barcelona 3-2 Real Madrid (İspanya Kral Kupası Final)

LİGDE SON DURUM

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico, özellikle konuk ekip Real Madrid için hayati bir önem taşıyor. 34 haftası geride kalan İspanya La Liga'da Barcelona, topladığı 79 puanla zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Real Madrid'in ise 75 puanı bulunuyor. Real Madrid, kazanarak rakibi ile puan farkını 1'e düşürmek ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Barcelona ise kalan haftalar öncesi puan farkını 7'ye çıkartarak zirvede iyice rahatlamayı amaçlıyor.


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