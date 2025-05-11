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Galatasaray, finalde Malaga'ya kaybetti!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup oldu.

calendar 11 Mayıs 2025 21:52 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 22:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, finalde Malaga'ya kaybetti!
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olarak organizasyonun 2024-2025 sezonunu ikinci tamamladı.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikası hücum anlamında kısır geçti. Sarı-kırmızılılar, 3. dakikada Palmer'ın turnikesiyle durumu 4-0 yaptı. Bu dakikadan sonra temposunu artıran Unicaja Malaga, 5. dakikada Perry'in pota altından bulduğu basketle 10-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 4-10. Sonrasında İspanya ekibi Osetkowski'nin turnikeden bulduğu basketle 7. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 10-17. Bu dakikadan sonra sert savunma yaparak sarı-kırmızılıların farkı kapatmasına izin vermeyen Unicaja Malaga, ilk çeyreği 19-13 önde bitirdi.

Unicaja Malaga'nın basketleriyle başlayan ikinci periyotta Kalinoski, 12. dakikada bulduğu üç sayılık isabetle farkı 11'e kadar çıkardı: 13-24. Bu dakikadan sonra daha iyi savunma yapan Galatasaray, 17. dakikada Blumbergs'in smacıyla beraberliği yakaladı: 26-26. Sonrasında Unicaja Malaga, Perez'in pota altından fark yaratmasıyla soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda sarı-kırmızılılar, 24. dakikada Palmer'ın turnikeden bulduğu basketle farkı 3'e indirdi: 40-43. İspanyol temsilcisi, bu dakikadan sonra Taylor, Kravish ve Osetkowski ile hücuma fark yarattı. Unicaja Malaga, 27. dakikada Kravish'in pota altından bulduğu basketle farkı 9'a çıkardı: 42-51. Sonrasında Galatasaray, Wallace ile arka arkaya sayılar buldu. Periyodun bitmesine 19 saniye kala Kravish ile üç sayılık basket bulan Unicaja Malaga, üçüncü çeyreği 56-49 önde tamamladı.

Son çeyreğe hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 31. dakikada Wallace'ın turnikesiyle farkı 5'e indirdi: 51-56. Sonrasında hücumdaki temposunu artıran Unicaja Malaga, Kalinoski'nin 38. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 16'ya kadar çıkardı. İspanya temsilcisi, karşılaşmadan 83-67 galibiyetle ayrılarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Salon: SUNEL Arena

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovenya), Julio Anaya (Panama)

Galatasaray: Cummings 14, Buğrahan Tuncer 2, Palmer 11, Young 3, Delgado 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca, Izundu 6, Göksenin Köksal 2, Blumbergs 12, Yaman Alişan

Unicaja Malaga: Perry 13, Carter 14, Taylor 6, Perez 13, Kravish 7, Osetkowski 9, Kalinoski 11, Barreiro, Diaz, Sima 7, Balcerowski 1, Ejim 2

1. Periyot: 13-19

Devre: 31-37

3. Periyot: 49-56

Beş faulle çıkan: 38.13 Izundu (Galatasaray)

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