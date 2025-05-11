Başakşehir maçında Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında yaşanan gerilim basit bir pas kavgasından daha derin anlamlar içeriyor.
F.Bahçeli futbolcular kafalarında ligi bitirmiş ve "Lig bitsin tatile çıkalım" havasında. Disiplinsizlik ve vurdumduymazlık artık gizlenmiyor. Aidiyet duygusu ve forma için savaşan yok.
EY RUH NEREDESİN?
Takım içinde gruplaşmalar var. Yabancı futbolcular arasında olduğukadar yerli oyuncular ile yabancı oyuncular arasında da birliktelik ruhu kayboldu. Takım içerisinde bir huzursuzluk söz konusu. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Dominik Livakovic ve Filip Kostic'in yer aldığı Balkan ülkesi oyuncuları daha fazla birlikte zaman geçiriyor.
SERT KAYAYA ÇARPTI
Talisca'nın her topu kendisine istemesi ve pas alamadığında da el kol hareketleriyle tepki göstermesi, takım içerisinde rahatsızlığa neden oluyordu. Bu kez kendisine pas atmadığı için Tadic'e tepki gösterince sert kayaya çarptı. Tadic, "İndir o elini" diyerek Talisca'ya balans ayarı yaptı.
İşte Tadic ile Talisca tartışmasında yaşanan gerçekler!
Fenerbahçe'de yerliler ile yabancılar arasında bölünme var. Artı yabancılar da kendi aralarında gruplaşmış durumda.
Başakşehir maçında Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında yaşanan gerilim basit bir pas kavgasından daha derin anlamlar içeriyor.
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