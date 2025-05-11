Haber Tarihi: 11 Mayıs 2025 17:32 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 17:32

S Sport Paralı Mı, Ücretli Mi? S Sport Hangi Platformda?

Sporseverlerin heyecanla takip ettiği önemli spor organizasyonlarının yayıncısı olan S Sport, ücretli bir platformdur. Birçok farklı spor dalından canlı yayınları ve özel içerikleriyle dikkat çeken S Sport, futbol, basketbol, motor sporları ve daha fazlasını izlemek isteyenler için vazgeçilmez bir seçenektir. Peki, S Sport paralı mı, S Sport ücretli mi? S Sport hangi platformda yayın yapıyor ve S Sport canlı izle seçenekleri nelerdir?

S Sport Paralı Mı, Ücretli Mi? S Sport Hangi Platformda?
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İspanya'da El Clasico heyecanı: İspanya La Liga'nın 35. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanacak ve saat 17.15'te başlayacak mücadelede hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Dev karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. 

S Sport Ücretli Bir Platformdur: Abonelikle İzlenebilir!

Evet, S Sport paralı ve S Sport ücretli bir yayın platformudur. S Sport'un canlı yayınlarını ve özel içeriklerini izleyebilmek için belirli bir ücret karşılığında abonelik satın almanız gerekmektedir. Ücretsiz veya şifresiz olarak S Sport yayınlarına erişim imkanı bulunmamaktadır. S Sport, kaliteli yayınları ve geniş spor içeriğiyle ücretli abonelik modelini benimsemiştir.

S Sport Plus tek maç satın alma var mı?

S Sport Plus Plus'da tek maçlık üyelik paketi bulunmuyor. S Sport Plus Plus'da kullanıcılara birçok seçenek sunuluyor. Bu yüzden S Sport Plus Plus tek maç satın alma ve S Sport Plus Plus tek maç ücreti bulunmuyor. Kullanıcıların S Sport Plus Plus'a abone olması gerekiyor.

S Sport Plus üyelik paketleri

S Sport Plus Plus'da kullanıcılara birçok seçenek sunuluyor. İşte, S Sport üyelik paketleri:

S Sport Plus Aylık Paket 149 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989 TL'dir.

https://app.ssportplus.com/account/signup adresinden;

ILKAY4999 koduyla üye olmanız durumunda aylık pakette ilk ay 49,99 TL'den,

YILLIKLOCA koduyla üye olmanız durumunda yıllık pakette ilk yıl 588 TL'den işlem yapabilirsiniz.

3AY4999 promosyon koduyla ise ilk 3 ay 49,99 TL/ay yararlanabilirsiniz. Taahhütsüz paketleriniz için dilediğiniz zaman iptal talebinde bulunabilirsiniz.

S Sport Plus Plus ne kadar?

S Sport Plus Üyelik Ücreti Ne Kadar? S Sport Plus Aylık Paket 149 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989 TL'dir.

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