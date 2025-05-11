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Atakan Karazor attı, Stuttgart rahat kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Stuttgart, sahasında Augsburg'u 4-0 mağlup etti.

calendar 11 Mayıs 2025 22:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atakan Karazor attı, Stuttgart rahat kazandı!
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Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Stuttgart, sahasında Augsburg'u konuk etti.

Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi Stuttgart 4-0 kazandı.

Karşılaşmada Stuttgart'ın gollerini 8. dakikada Atakan Karazor, 51. dakikada Woltemade, 80. dakikada Millot ve son olarak 87. dakikada Demirovic kaydetti.

Karşılaşmada milli oyuncu Atakan Karazor, 90 dakika forma giydi.

Bu sonuç ile birlikte Stuttgart, puanını 47 yaptı ve 9. sırada konumlandı. Augsburg ise 43 puan ile 11. sırada yer aldı.

Ligin son haftasında Stuttgart, Leipzig'e konuk olacak. Augsburg, Union Berlin'i konuk edecek.
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