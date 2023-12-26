Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon fragmanı izle

Dijital medya platformlarda 2022 yılındaki en çok izlenen dizileri arasında yer alan Wednesday'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Amerikalı yönetmen Tim Burton tarafından çekilen dizinin yeni fragmanı yayınlanmıştı. Peki, şimdiden merakla beklenen Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?



WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?



Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.



WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI



Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, 2024 yılının sonlarına doğru yeniden hayranlarına kavuşacak.



WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU



Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.



Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.



WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI



Wednesday Addams - Jenna Ortega



Enid Sinclair - Emma Myer



Xavier Thorpe - Percy Hynes White



Tyler Galpin - Hunter Doohan



Bianca Barclay - Joy Sunday



Ajax - Georgie Farmer



Eugene - Moosa Mostafa



Larissa Weems - Gwendoline Christie

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