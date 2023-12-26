Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon fragmanı izle

Dijital medya platformlarda 2022 yılındaki en çok izlenen dizileri arasında yer alan Wednesday'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Amerikalı yönetmen Tim Burton tarafından çekilen dizinin yeni fragmanı yayınlanmıştı. Peki, şimdiden merakla beklenen Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?
WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.
WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI
Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, 2024 yılının sonlarına doğru yeniden hayranlarına kavuşacak.
WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU
Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.
Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.
WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI
Wednesday Addams - Jenna Ortega
Enid Sinclair - Emma Myer
Xavier Thorpe - Percy Hynes White
Tyler Galpin - Hunter Doohan
Bianca Barclay - Joy Sunday
Ajax - Georgie Farmer
Eugene - Moosa Mostafa
Larissa Weems - Gwendoline Christie
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