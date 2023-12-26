Haber Tarihi: 26 Aralık 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:47

Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon fragmanı izle

Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacağı belli oldu. Addams Ailesi'nden Wednesday Addams karakterine odaklanan Netflix dizisi Wednesday geçtiğimiz yılın en popüler yapımlarından biri oldu. İlk sezonuyla büyük ses getiren dizinin izleyicileri "Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Wednesday 2. yeni sezon tarihi ile ilgili bilgiler...

Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon fragmanı izle
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Dijital medya platformlarda 2022 yılındaki en çok izlenen dizileri arasında yer alan Wednesday'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Amerikalı yönetmen Tim Burton tarafından çekilen dizinin yeni fragmanı yayınlanmıştı. Peki, şimdiden merakla beklenen Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? 

WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI

Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, 2024 yılının sonlarına doğru yeniden hayranlarına kavuşacak.

WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI

Wednesday Addams - Jenna Ortega

Enid Sinclair - Emma Myer

Xavier Thorpe - Percy Hynes White

Tyler Galpin - Hunter Doohan

Bianca Barclay - Joy Sunday

Ajax - Georgie Farmer

Eugene - Moosa Mostafa

Larissa Weems - Gwendoline Christie
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