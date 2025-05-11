Haber Tarihi: 11 Mayıs 2025 16:49 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 16:49

S Sport Plus tek maç satın alma var mı, nasıl izlenir? 2025 | S Sport Plus üyelik ücreti ve fiyatları 2025

İspanya'da El Clasico heyecanı: İspanya La Liga'nın 35. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Dev karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. İşte, S Sport Plus Plus tek maç satın alma var mı? S Sport Plus Plus ne kadar? hakkında detaylar:

S Sport Plus tek maç satın alma var mı, nasıl izlenir? 2025 | S Sport Plus üyelik ücreti ve fiyatları 2025
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Tam üyelik almak istemeyenler S Sport Plus Plus tek maç satın alma ve S Sport Plus Plus tek maç ücreti 2025 konularını araştırıyor. İşte, S Sport Plus Plus tek maç satın alma var mı? Barcelona Real Madrid tek maç satın alma var mı? Konusunu hakkında son bilgi…

S Sport Plus tek maç satın alma var mı?

S Sport Plus Plus'da tek maçlık üyelik paketi bulunmuyor. S Sport Plus Plus'da kullanıcılara birçok seçenek sunuluyor. Bu yüzden S Sport Plus Plus tek maç satın alma ve S Sport Plus Plus tek maç ücreti bulunmuyor. Kullanıcıların S Sport Plus Plus'a abone olması gerekiyor.

S Sport Plus üyelik paketleri

S Sport Plus Plus'da kullanıcılara birçok seçenek sunuluyor. İşte, S Sport üyelik paketleri:

S Sport Plus Aylık Paket 149 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989 TL'dir.

https://app.ssportplus.com/account/signup adresinden;

ILKAY4999 koduyla üye olmanız durumunda aylık pakette ilk ay 49,99 TL'den,

YILLIKLOCA koduyla üye olmanız durumunda yıllık pakette ilk yıl 588 TL'den işlem yapabilirsiniz.

3AY4999 promosyon koduyla ise ilk 3 ay 49,99 TL/ay yararlanabilirsiniz. Taahhütsüz paketleriniz için dilediğiniz zaman iptal talebinde bulunabilirsiniz.

S Sport Plus Plus ne kadar?

S Sport Plus Üyelik Ücreti Ne Kadar? S Sport Plus Aylık Paket 149 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989 TL'dir.

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