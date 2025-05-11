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Athletic Bilbao-Alaves
1-0
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Real Betis-Osasuna
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Udinese-Monza
1-2
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Verona-Lecce
1-1
11 Mayıs
Torino-Inter
0-2
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Beşiktaş'ta transfer mesajı: Haaland

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor maçı sonrası transfer sorusuna yanıt verdi.

calendar 11 Mayıs 2025 22:40 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 22:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta transfer mesajı: Haaland
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, forvet transferi için gelen soruya da cevap verdi.

"HAALAND'I İSTİYORUM"

Solskjaer, "Serdal Adalı, tartışmasız bir ismin transfer edileceğini söyledi ve "Hocamız kimi isterse onu transfer edeceğiz." dedi. Kimi istersiniz?" sorusunun ardından, "Haaland'ı istiyorum (Gülerek)" dedi.

Bu cevabının ardından sözlerine devam eden Solskjaer, "Bizim çok seçeneğimiz var. Immobile çok profesyonel bir oyuncu, bugün de golünü attı. Takım olarak topu ceza sahasına daha fazla taşırsak Immobile de daha fazla gol atacaktır. Önümüzde 3 maç var, bu 3 maçta en iyisini yapmak istiyoruz. Immobile savaşan bir oyuncu. Antrenmanlarda iyi bir performans gösteren bir lider. Genel olarak birçok seçeneğe bakıyoruz." dedi.

SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ

Beşiktaş'ta ikinci kez başkanlık görevine seçilen Serdal Adalı da seçimde transfer konusunda önemli mesajlar verdi.

Serdal Adalı, "Her zaman söylüyorum, Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hiçbir hedefi olmaz. Biz takımı gençleştireceğiz ama kaliteli bir gençleştirme olacak. Tecrübeli oyuncu da olacak tabii ki. Şampiyonluğa oynayan bir takım yaratacağız. Bundan başkası düşünülemez bizim için. Hakkımızda hayırlısı. Her Beşiktaşlı'nın istediği bir şey bu. Elimizden geleni yapacağız. Hocamızın direktifleri doğrultusunda güzel bir kadro yapacağız. Türkiye'nin en güzel taraftarına sahibiz, onlarla 1-0 önde başlıyoruz. Taraftarımız bizim yanımızda, arkamızda olduğu sürece Beşiktaş'ın her zaman o şampiyonluk iddiası devam edecek." sözlerini sarf etti.

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