🦇 Michy Batshuayi'den şık kontrol ve gol! pic.twitter.com/TBNGZVk3hm



— Sporxtv (@sporxtv) May 11, 2025

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Eintracht Frankfurt, St. Pauli'yi konuk etti.Frankfurt Arena'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Ev sahibi ekibin gollerini 1. dakikadave 71. dakikada Galatasaray'dan transfer edilenkaydetti.St. Pauli'nin golleri ise 4. dakikadave 15. dakikadai'den geldi.Öte yandan Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu, sakatlanan Tuta'nın yerine 61. dakikada oyuna dahil oldu.Yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Frankfurt, 57 puana ulaştı ve 3. sırada yer aldı. 32 puana yükselen St. Pauli ise 14. sırada konumlandı.Bundesliga'nın son haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Freiburg ile karşılaşacak. St. Pauli ise Bochum'u konuk edecek.