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11 Mayıs
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11 Mayıs
Leganes-Espanyol
3-2
11 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
4-3
11 Mayıs
Athletic Bilbao-Alaves
1-0
11 Mayıs
Real Betis-Osasuna
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11 Mayıs
Udinese-Monza
1-2
11 Mayıs
Verona-Lecce
1-1
11 Mayıs
Torino-Inter
0-2
11 Mayıs
SSC Napoli-Genoa
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PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
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Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması!

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.

calendar 11 Mayıs 2025 22:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması!
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Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Maçın 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeni ile mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokai, gözlem altındadır.

Beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."

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