Üniversiteler Ne Zaman Kapanıyor? 2025 Yaz Tatili Takvimi

Üniversiteler ne zaman kapanacak sorusu, 2024-2025 eğitim yılı üniversitelerde tüm hızıyla devam ederken gündemde yer alıyor. Öğrenciler üniversitelerde bahar döneminin ne zaman sonlanacağını merak ediyor. Bu yıl üniversitelerin ne zaman tatil olacağı, hem akademisyenler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki 2025 yılında üniversiteler ne zaman tatil olacak? İşte, merak edilen o detaylar

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce Üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonundan itibaren tatile girecek.

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

Bu konuda daha net bilgiler almak için, öğrencilerin bağlı bulunduğu üniversitenin güncel akademik takviminden yararlanması gerekiyor.