Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul gerçekleştirildi.
Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarıştı.
Serdal Adalı, yeniden başkanlık görevine seçildi.
BEŞİKTAŞ'TA SANDIK SONUÇLARI
Serdal Adalı: 147
Gürkan Aksoy: 14
Serdal Adalı: 96
Gürkan Aksoy: 10
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 23
Serdal Adalı: 180
Gürkan Aksoy: 23
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 18
Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 17
Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 21
Serdal Adalı: 175
Gürkan Aksoy: 23
Serdal Adalı: 139
Gürkan Aksoy: 13
Serdal Adalı: 128
Gürkan Aksoy: 21
Serdal Adalı: 161
Gürkan Aksoy: 20
Serdal Adalı: 102
Gürkan Aksoy: 9
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 9
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17
Serdal Adalı: 159
Gürkan Aksoy: 21
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 16
Serdal Adalı: 168
Gürkan Aksoy: 14
Serdal Adalı: 156
Gürkan Aksoy: 9
Serdal Adalı: 133
Gürkan Aksoy: 15
Serdal Adalı: 187
Gürkan Aksoy: 25
Serdal Adalı: 98
Gürkan Aksoy: 10
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17
Beşiktaş'ta Serdal Adalı, yeniden başkan!
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Serdal Adalı, yeniden başkan seçildi.
Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul gerçekleştirildi.
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