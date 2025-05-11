11 Mayıs
Sivasspor-Bodrum FK
0-0
11 Mayıs
Beşiktaş-A.Demirspor
2-1DA
11 Mayıs
Göztepe-Hatayspor
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4-1
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E. Frankfurt-St. Pauli
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VfB Stuttgart-Augsburg
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Newcastle-Chelsea
2-0
11 Mayıs
M. United-West Ham United
0-2
11 Mayıs
N. Forest-Leicester City
2-2
11 Mayıs
Tottenham-C.Palace
0-2
11 Mayıs
Liverpool-Arsenal
2-276'
11 Mayıs
Leganes-Espanyol
3-2
11 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
4-3
11 Mayıs
Athletic Bilbao-Alaves
0-033'
11 Mayıs
Real Betis-Osasuna
22:00
11 Mayıs
Udinese-Monza
1-2
11 Mayıs
Verona-Lecce
1-1
11 Mayıs
Torino-Inter
0-1DA
11 Mayıs
SSC Napoli-Genoa
21:45
11 Mayıs
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
1-1
11 Mayıs
FC Twente-FC Utrecht
2-0
11 Mayıs
Feyenoord-PSV Eindhoven
2-3
11 Mayıs
Ajax-NEC Nijmegen
0-3
11 Mayıs
Alkmaar-FC Groningen
3-0
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
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Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
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16:00

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, yeniden başkan!

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Serdal Adalı, yeniden başkan seçildi.

calendar 11 Mayıs 2025 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 19:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Serdal Adalı, yeniden başkan!
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Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarıştı.

Serdal Adalı, yeniden başkanlık görevine seçildi.

BEŞİKTAŞ'TA SANDIK SONUÇLARI

Serdal Adalı: 147
Gürkan Aksoy: 14

Serdal Adalı: 96
Gürkan Aksoy: 10

Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 23

Serdal Adalı: 180
Gürkan Aksoy: 23

Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 18

Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 17

Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 21

Serdal Adalı: 175
Gürkan Aksoy: 23

Serdal Adalı: 139
Gürkan Aksoy: 13

Serdal Adalı: 128
Gürkan Aksoy: 21

Serdal Adalı: 161
Gürkan Aksoy: 20

Serdal Adalı: 102
Gürkan Aksoy: 9

Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 9

Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17

Serdal Adalı: 159
Gürkan Aksoy: 21

Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 16

Serdal Adalı: 168
Gürkan Aksoy: 14

Serdal Adalı: 156
Gürkan Aksoy: 9

Serdal Adalı: 133
Gürkan Aksoy: 15

Serdal Adalı: 187
Gürkan Aksoy: 25

Serdal Adalı: 98
Gürkan Aksoy: 10

Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17

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