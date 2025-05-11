Real Madrid, Mourinho'dan akıl aldı!

Real Madrid Confidencial'da yer alan habere göre; sezon sonunda Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracak olan Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı.



Madridlilerin bu hamle ile heyecanlı olduğu ancak Florentino Perez'in bazı şüpheleri bulunduğu söylendi. Bu nedenle Perez'in, tavsiye almak için Jose Mourinho'ya başvurduğu yazıldı.



MOURINHO, DOĞRU BİR TERCİH OLDUĞUNU BELİRTTİ



"Babası bir teknik direktördü. Xabi de harika bir orta saha oyuncusuydu. Oyun bilgisi çok yüksek. Bence çok iyi bir teknik direktör olmak için gereken tüm özelliklere sahip" diyen Mourinho, Xabi'nin Real Madrid için doğru bir tercih olduğunu belirtti.



